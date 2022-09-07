الوطن السورية: الحكومة التركية تبعد ملف تقارب أنقرة مع دمشق عن «التجاذبات الإعلامية»

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بعض ما جاء في مانشيت الوطن السورية:

كشفت مصادر مقربة من الحكومة التركية، أن أوامر صدرت من رئاسة الحكومة لمسؤوليها بالامتناع عن التصريحات حول مجريات وتطورات المصالحة مع سورية، سوى للضرورة القصوى وبالرجوع إليها، بهدف إبعاد ملف تقارب أنقرة مع دمشق عن «التجاذبات الإعلامية».

وفي تصريحات لـ«الوطن»، بينت المصادر، أن سبب الإيعاز مرده إلى حساسية الموضوع بالنسبة للرأي العام، ما لم يتم إحراز تقدم حقيقي فيه يصب في مصلحة البلدين ويخدم أجندة أردوغان الداخلية على صعيد كسب أصوات انتخابية على حساب المعارضة التي تستخدم تردي الأوضاع الاقتصادية ومشكلة اللاجئين السوريين كورقة انتخابية ضده في انتخابات حزيران 2023.