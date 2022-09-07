البناء: ضغوط لعدم توقيع إتفاق "الترسيم" في عهد الرئيس عون... وقرار بمنع ميقاتي بقبول أي هبة إيرانية

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تترقب الأوساط السياسية عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت لاستئناف المفاوضات في شأن ترسيم الحدود، إلا أن مصادر «البناء» عزت عدم تحديد موعد محدد للزيارة الى استمرار المحادثات بين الوسيط الأميركي وبين المسؤولين الاسرائيليين، إذ أن موعد الزيارة مرتبط بنتائج هذه المحادثات، وعندما يحصل الوسيط الأميركي على الرد الاسرائيلي للملف سيأتي الى بيروت وينقله للمسؤولين اللبنانيين.

وكشفت المصادر أن أحد أسباب تأخر تأليف الحكومة هو ترسيم الحدود وضغط بعض الأطراف الداخلية والخارجية لعدم توقيع الاتفاق في عهد الرئيس عون، كما أن هناك قراراً خارجياً يمنع ميقاتي بقبول أي هبة إيرانية.