البناء: مصادر ميقاتي: الدستور واضح ولا بديل ولا يمكن ترك البلاد من دون سلطة بمعزل عن وضعها الدستوري

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

على الصعيد الحكومي سجلت زيارة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. واستمر اللقاء زهاء نصف ساعة جرى خلاله عرض للأوضاع العامة لا سيما موضوع الموازنة العامة وشؤون تشريعية.

واكتفى ميقاتي بعد اللقاء بالقول: «التقيت الرئيس بري وتناول البحث موضوع الموازنة العامة وإمكانية أن تكون أمام مجلس النواب الاسبوع المقبل».

وأشارت أوساط الرئيس المكلف لـ«البناء» الى أن «اللقاء تمحور حول المستجدات السياسية والحكومية، وتأتي في اطار تواصل ميقاتي مع القيادات الرئيسية في هذه المرحلة الدقيقة»، مؤكدة أن «ميقاتي سيستمر بمحاولاته ومبادراته لتأليف حكومة جديدة ولن يستسلم للشروط والسجالات والاتهامات والبدع الدستورية وسيزور بعبدا في أي وقت للدفع نحو التأليف وموعد الزيارة المقبلة متوقعة وهي رهن التواصل بين الرئيسين عون وميقاتي».

وعن كلام باسيل أمس، قالت الأوساط: «الكل أصبح يدور بفلك الاستحقاق الرئاسي وحسابات كل فريق»، مشيرة الى أن «الدستور واضح ولا بديل ولا يمكن ترك البلاد من دون سلطة بمعزل عن وضعها الدستوري».