أسرار الصحف ليوم الأربعاء 7 أيلول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر معنيّة بالملفين الرئاسيّ والحكوميّ إن كلام رئيس التيار الوطنيّ الحر حول عدم الاعتراف بشرعيّة تولّي الحكومة الحالية المستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية يعني امتناع وزراء التيار عن أي مهمة تتصل بهذه الصلاحيّة. وهذا إما أن يُسرّع انتخاب رئيس أو تشكيل حكومة.

كواليس

قالت مصادر أممية إن إيران تُعدّ ملفاً عن تعاون مدير وكالة الطاقة الذرية وكيان الاحتلال وفتح الباب للتدخلات الإسرائيلية في الملف النوويّ وسيقدّم إلى مجلس الأمن الدولي لطلب عزل المدير الحالي للوكالة الدوليّة لتحويله الوكالة إلى منصة لجهة نوويّة عسكريّة خلافاً لمبدأ وجود الوكالة.



اللواء: أسرار

همس

بدا الحرص الأميركي على مستوى القمة على ترسيم الحدود غير قابل للتشكيك، ولكن ليس في فترة الأسابيع الأربعة المقبلة.



غمز

برز خلاف كهني حول ما حصل في قداس «معراب»، فالبعض اعترض على أداء البعض، خلال الكلمات وبعدها..

الجمهورية: أسرار

هذه التعاميم لم توجه بعد الى البلديات

لاحظ متابعون أنّ الجهات المعنية لم توجّه بعد التعاميم المطلوبة الى البلديات لتنظيف المجاري والأقنية خصوصاً أن الشائع هو أنّ أيلول طرفه مبلول.



شخصية مارونية وازنة...

نُقل عن مرجع ديني قوله إن انتخابات الرئاسة مفصلية وتحتّم أن يتم اختيار شخصية مارونية وازنة لا تمت بانتماء سياسي لأي طرف.

جسّ نبض!

يسعى محيطون بقاضٍ متقاعد كان يشغل موقعاً مميزاً الى عقد سلسلة اجتماعات مع قوى سياسية وحزبية لجسّ النبض حول إمكانية ترشّحه للرئاسة.



نداء الوطن: خفايا

قالت مصادر متابعة إنه إذا كان الرئيس نجيب ميقاتي يراهن على أن تبقى الحكومة خاضعة له في حال الفراغ الرئاسي وأن الوزراء سيلبون دعواته لعقد جلسات حكومية موسعة أو ضيقة فهو واهم.