الأخبار: واشنطن: هوكشتين حقق تقدماً

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الأخبار: أعلن نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، أمس، أن جهود الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة عاموس هوكشتين «حقّقت تقدماً»، لكنه أشار إلى أن «لا إعلان عن سفره في الوقت الحالي».

مصادر لبنانية معنية بالملف نفت تبلّغ أي إرجاء لزيارة هوكشتين المقررة نهاية هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن الكلام عن أن لا إعلان عن الزيارة «صحيح لأن الأمر لم يعلن بعد»، مرجحة أن الزيارة سيعلن عنها قبل قدوم هوكشتين بفترة قصيرة. ولفتت إلى «الإيجابية في الإشارة الأميركية إلى تحقيق تقدّم».