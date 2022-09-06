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الأسمر من السراي: فك الإضراب يعود الى نقابة اوجيرو التي هي في عملية انعقاد دائمة

6
SEPTEMBER
2022
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إلتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحضور وزير الاتصالات جوني القرم والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وفدا مشتركا من نقابة عمال اوجيرو والاتحاد العمالي العام عصر اليوم في السراي الحكومي.

وضم الوفد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ونائبه حسن فقيه والامين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر، نقيب موظفي وعمال "أوجيرو" إيلي زيتوني، نائب رئيس النقابة محمد الحنش وأمين سر النقابة عبد الله اسماعيل.

بعد الإجتماع قال الأسمر: كان الإجتماع موسعا لدى رئيس مجلس الوزراء، والهدف منه معالجة حقوق المستخدمين والمياومين في أوجيرو، اسميناها حقوق، لأن هذه الحقوق حصل عليها مَن يتبع قانون العمل والقطاع العام، وهي عبارة عن اربعة مراسيم. واتفقنا على أصدار هذه المراسيم، ورصد الاعتمادات اللازمة لها، ضمن إطار من الإيجابية المطلقة أبدتها النقابة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإتصالات، لذلك، نحن في هذا الوقت بالذات ندعو الى التطبيق السريع، واستصدار هذه المراسيم وتطبيق مفاعيلها المالية فورا.

واضاف: في هذا الإطار دعت نقابة أوجيرو الى اجتماع طارىء فوري الأن في المؤسسة لنقل هذه الأجواء الإيجابية التي حصلت اليوم والتصرف وفق مضمونها.

وقال ردا على سؤال: "يعود تعليق او فك الإضراب الى نقابة اوجيرو التي هي في عملية انعقاد دائمة. والمسؤولون متوجهون الى اوجيرو لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الإيجابية التي أشرنا إليها اليوم.

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