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خاص الـtayyar.org: هذا ما دار بين نواب التيار والقاضي عبود وهذا هو فحوى التلاسن بين النائب شربل مارون وعبود

6
SEPTEMBER
2022
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بالتزامن مع مواكبة اهالي الموقوفين ظلماً في ملف انفجار مرفأ بيروت، اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي بحث على جدول أعماله مراسلة من وزير العدل تقترح تعيين قاضٍ يبتّ بطلبات اخلاء السبيل، تداعى مناصرو التيار الوطني الحر الى ساحة 7 آب في العدلية قبل التوجّه الى محيط قصر العدل.
ووسط ذلك، التقى وفد من نواب التيار الوطني الحر ضمّ كلاً من النواب شربل مارون، جيمي جبور، ندى بستاني، جورج عطاالله، سامر توم وسيزار ابي خليل، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لمناقشة ملفّ بدري ضاهر ورفاقه، للمطالبة بتعيين قاضٍ يبتّ باخلاءات السبيل.
وفي هذا الاطار أكّد النواب المجتمعين أن الجمود في ملف الموقوقفين غير مقبول أبداً وأن المياه الراكدة يجب أن تتحرّك لأن هناك ظلماً كبيراً يطاول الموقوفين ومعهم كل عائلاتهم. وكذلك طالب النواب بتعيين قاضٍ للبت بأمور إخلاء السبيل. هذا وعلم موقعنا أن التلاسن بين النائب شربل مارون والقاضي عبود بدأ عندما أشار مارون لعبود الى أن "القضاء الذي يكون هو على رأسه لم يحرّك ساكناً ونحن كنواب لسنا مضطرين لمتابعة هذا التقصير في عمل القضاء، الذي يساهم في قتل الموقوفين ظلماً أحياء والامعان في قتل الشهداء". فقاطعه القاضي عبود رافضاً اتهام القضاء بالتقصير، لأنه قام بعمل كثير، شارحاً الأمر.

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