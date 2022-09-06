قائد الجيش عرض مع بورتولانو في قصر غويدوني روابط الصداقة القوية بين إيطاليا ولبنان

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استقبل الأمين العام للدفاع الإيطالي المدير الوطني للتسليح الجنرال لوتشانو بورتولانو اليوم، قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.

وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء أن "اللقاء تم في قصر غويدوني - مقر الأمانة العامة الإيطالية للدفاع والمديرية الوطنية الإيطالية للتسلح، وبحث روابط الصداقة القوية بين إيطاليا ولبنان، والتوازن الدقيق في رقعة الشطرنج الشرق أوسطية، وعمليات التحديث وشراء المعدات العسكرية".

وأشارت إلى أن "هذا اللقاء عقد في جو من الود الدافئ، ويأتي بعد لقاءات سابقة بين جنرالين عقدت عندما تولى الجنرال بورتولانو منصبه كرئيس بعثة وقائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل أولا، وبصفته قائد قيادة العمليات العليا المشتركة".