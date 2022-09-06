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لمسنا كل تعاون جدي من قبل الوسيط الاميركي...بو صعب من عين التينة: موقف لبنان موحد وموقف لبنان قوي ونحن نفاوض من موقع قوة

6
SEPTEMBER
2022
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عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية اضافة الى ملف ترسيم الحدود وموعد زيارة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى لبنان خلال استقباله نائب رئيس المجلس النيابي الياس ابو صعب الذي قال بعد اللقاء :

الموضوع ليس سهلاً ولو كان سهلاً لم كان ليأخذ كل هذه الفترة لحله ، هناك بعض الامور وكذلك هناك أوقاتا نرى عوائق كل ما نصل امام واحدة نحلها وهذا شيء ايجابي ، لم نصل يوماً الى عقدة ووقفت وقلنا هذه ليس لها حل هذه الامور هكذا تجري والوسيط الاميركي اكد لي امرين ونحن على تواصل دائم اولاً انه هناك التزاما من الادارة الامريكية باعطاء الموضوع اهمية قصوى وانا اعلم ان الجهد الذي يصير والاتصالات التي يقومون بها ان كان معنا او مع العدو الاسرائيلي او مع جهات اخرى اوروبية وفرنسية الخ يبين الجهد الذي يتم بذله، وصولاً الى أن رئيس اميركا يتصل ويتم القيام ببيان رسمي انه قام بالاتصال برئيس الوزراء الاسرائيلي وكذلك اعتقد ان الرئيس مكرون اتصل ايضاً برئيس الوزراء الاسرائيلي كل هذا يجعلنا نرى ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح ولكن تقول ان اموس هوكستاين سيصل نهاية الاسبوع وانه اذا وصل سيكون معه عرض نهائي بين يديه اقول لك لا لان هناك عمل يقوم به ولكن عمل ايجابي ونصل خطوة وراء خطوة الى المكان الذي يجب ان نصل اليه ، هناك اناس لانهم ليس لديهم معلومات فيتكهنون وهناك اناس تجتهد لكن الاكيد هو ان موقف لبنان موحد وموقف لبنان قوي ونحن نفاوض من موقع قوة وليس من موقف ضعف ولاننا نفاوض من موقع قوي التفريط بالمعلومات في بعض الاحيان يضر بنا ولا ينفعنا.

سئل بالنسبة لقطر هل قطر دخلت على خط التفاوض او خط الوساطة او خط استخراج النفط عبر شركاتها كونها هي دولة غازية ؟
اجاب : ليس لمعلوماتي .

سئل : كيف تتأكدون ان الاسرائيلي او الاميركي لا يماطلون ؟
اجاب : الاسبوعين الاخيرين لا استطيع ان اتكلم ماذا يفعل الاسرائيلي تواصلنا هو مع الوسيط الاميركي والجهد الذي يقوم به لان اشياء كثيرة لا يسلط الضوء عليها في الاعلام وكمية الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها تؤكد لي انني ارى عمل جدي جداً خلال الاسبوعين او الثلاثة الذين مضوا واعود واقول ليس معناها انه اذا اتي بزيارة ولم ننتهي من الملف يعني ان هناك شيء بالاتجاه السلبي كلا بل استطيع ان اقول ان الجهد يبذل والآن اودعت دولة الرئيس بآخر المعطيات التي بين يدينا تحضيرا للزيارة التي ستحصل نهاية الاسبوع وكلنا نعلم اليوم ان فخامة الرئيس يفاوض في هذا الملف وعدت وسمعت الآن من دولة الرئيس كلنا كل اللبنانيين وبالاخص الرؤساء الثلاثة يقولون ان الموقف الذي صدر منهم من قصر بعبدا موحد والكلام الذي سيقوله فخامة الرئيس او الذي سيقوله في هذا الملف بناء على هذا الاجتماع يعبر عن الرؤساء الثلاثة وهذا شيء اساسي يجب ان يعرفه الجميع وهذا موقف قوة للبنان.

سئل : حضرتك تقول نهاية الاسبوع هل هناك موعد محدد وكذلك فيما يتعلق بالتسويف او المماطلة الصحافة الاسرائيلية كتبت اليوم انهم ينتظرون انتهاء الانتخابات الاسرائيلية وانتهاء ولاية رئيس الجهمورية
اجاب : للمرة العاشرة اقول ان الصحافة تتكلم امور وعكسها عندما تتكلم القناة الثانية عشر شيء والقناة الرابعة عشر الاسرائيلية تتكلم عكسها هذا مؤشر واليوم نفس الكلام تحدثوا ان شركة انرجين هي من ستقوم بالتنقيب كيف لكم كاعلاميين ان تصدقوا مثل هذا الخبر خاصة ان لبنان قد لزم حقوق التنقيب في الحقول لشركة توتال وبالتالي من واجب الاعلاميين غربلة الاخبار .
وعن الموعد النهائي لزيارة الوسيط الاميركي الموعد يعتمد بالساعات على ماذا يمكن ان يكون هناك من لقاءات قبل وصوله الى بيروت لهذا انا لا اريد ان اقول تحديداً متى هذا يعود اليه ونحن نتوقعه نهاية الاسبوع . ما اريد ان اقوله اننا لمسنا كل تعاون جدي من قبل الوسيط الاميركي وانا مقتنعه انهم جديون لجهة الرغبة بالوصول الى حل وحل سريع هل هذا سينجح لا نريد ان نفرط بالتفاؤل.

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