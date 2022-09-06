بيان من قوى الأمن إلى سائقي الشاحنات

A + A -

صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العام، البيان التالي: "إلحاقًا لبلاغنا السّابق المتعلّق بمنع مرور الشاحنات بالإتجاهين بتاريخي 6 و 7/9/2022 على طريق "كواع عاريّا"، والطريق الممتدّ ما يبن بحمدون وضهور العباديّة".



وأضاف: "في الساعة 14:00 من تاريخ اليوم، انتهت الأعمال على طريق الشام الدوليّة في محلّة "كواع عاريّا". وبالتالي، سيتمّ السّماح للشاحنات بالمرور على الطريق المذكورة صعودًا ونزولًا".

ّ

ولفت إلى أنّه "بتاريخ الغدّ 7/9/2022، سيتمّ تنفيذ الأشغال على طريق العبادية باتجاه بيروت من دون قطع للطريق، أو منع مرور الشاحنات".

وختم: "يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام".