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قدامى القوى المسلحة: لا يحق لأي كان ان يتكلم بإسم المتقاعدين العسكريين او المطالبة بحقوقهم وإلا كان منتحل صفة

6
SEPTEMBER
2022
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صدر عن “رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية” البيان الآتي:

يهم رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية (علم وخبر رقم 1987 تاريخ 26-6-1955)، أن تؤكد وللمرة الأخيرة الحقائق الآتية:

1 – تشمل الرابطة العسكريين المتقاعدين من الأسلاك الأم التالية: الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الضابطة الجمركية، شرطة مجلس النواب، وبالتالي هي الممثل الشرعي والقانوني الوحيد لهؤلاء العسكريين المتقاعدين والناطقة باسمهم.

2 – من أبرز أهداف الرابطة العمل على تحسين الوضع المعيشي للعسكريين القدامى (ومنهم المعوقون وعيل الشهداء)، وتعزيز موقعهم الاجتماعي، والمحافظة على حقوقهم كافة، والدفاع عن مصالحهم لدى المراجع المختصة.

بناء عليه، لا يحق لأي كائن او كيان (حراك، جمعية، هيئة، لقاء، تجمع ، وغيرها من المسميات) ان يتكلم بإسم المتقاعدين العسكريين، او المطالبة بحقوقهم، وإلا كان منتحل صفة مع ما يستتبع ذلك من مسؤولية قانونية.

وكذلك تطلب الرابطة من جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة مراجعتها وحدها في جميع الأمور المتعلقة بشؤون العسكريين المتقاعدين لا العودة إلى من يدعي هذه المسؤولية لغايات شخصية او سياسية او غيرها والرابطة والمتقاعدون العسكريون منه براء”

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