السيد: نحن اليوم في حالة تعطيل متعمَّد للدستور من قبل قوى سياسية لجهة عدم إنتخاب رئيس جديد

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غرد النائب جميل السيد عبر تويتر بالقول:

المبدأ الدستوري العام يقول:"لا فراغ في السلطة العامة" في الظروف القاهرة (وفاة، زلازل، حروب، أوبئة…)، بحيث تنتقل صلاحيات الرئيس إلى أي حكومة موجودة مهما كان شكلها!

ولكن،

نحن اليوم في حالة تعطيل متعمَّد للدستور من قبل قوى سياسية لجهة عدم إنتخاب رئيس جديد أو تشكيل حكومة فعلية،

ولأنه تعطيل متعمَّد وليس ظروفاً قاهرة،

لا يجوز لرئيس الجمهورية الذي أقسم على حماية الدستور حتى نهاية ولايته، أن يخالف القسَم ويستسلم لتعطيل الدستور ويغادر السلطة من دون تأمين إستمراريتها إما برئيس جديد أو بحكومة غير مستقيلة!

نصيحة،

نار تعطيل الدستور قد تنقلب على مُشْعِليها…