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"الحكومة عازمة على تذليل كل الصعوبات"... هذا ما كشفه ميقاتي عن مصير العام الدراسي!

6
SEPTEMBER
2022
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زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزارة التربية والتعليم العالي ظهر اليوم، في اطار مواكبته اطلاق العام الدراسي الجديد. وعقد ميقاتي اجتماعا مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي قبل مشاركته في اجتماع لممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية، لطلب دعمهم لانجاح العام الدراسي. وقال ميقاتي: "إن وزارة التربية، باعتراف الجميع، هي حضن الوطن، واحد أهم القطاعات في الدولة. وحضورنا هنا اليوم تأكيد جديد على الأهمية التي نوليها لقطاع التربية، لأنه اذا كان الجيل الجديد بخير فكل الوطن يكون بخير. من هنا فإن أولويتنا هي فتح المدارس في المواعيد المقررة وأن يعود التلامذة الى مدارسهم لتلقي التعليم. فالوطن لن يتعافى الا اذا انشأنا أجيالا متعلّمة ومثقفة". وأضاف: "نمر حاليا بصعوبات اقتصادية واجتماعية وتربوية، والتحدي الكبير أمامنا هو أن نفتتح عاما دراسيا طبيعيا، وبجهد الوزير والعاملين في الوزارة، وبالتعاون مع الدول المانحة وشراكتهم، يمكننا انجاح العام الدراسي الجديد، وأن يكون عاما عاديا في كل مراحل التعليم، وصولا الى التعليم الجامعي". وأشار الى أنه "اجتمع الاسبوع الفائت برؤساء النقابات التربوية، وكل ما قالوه هي مطالب محقة"، قائلا: "بالتعاون مع جميع المعنيين سنعمل على تطبيقها، ليكون العام الدراسي طبيعيا". وأضاف: "وجود الهيئات والمنظمات الدولية في هذا اللقاء مهم جدا ، ونحن نشكرهم على مساعداتهم العام الماضي من أجل اطلاق العام الدراسي ومواكبته، وكلنا أمل أن هذا الأمر سيتكرر هذا العام. ومن هذه النقطة يبدأ التعاون لرسم حاضر الأجيال ومستقبلها. والحكومة عازمة على تذليل كل الصعوبات ليكون العام الدراسي والجامعي مثمرا وناجحا".

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