"بشرى سارة" من الضمان الاجتماعي للسائقين العموميين!

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أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، "استمرار استفادة السائقين العموميين من تقديمات الضمان على الرغم من انتهاء صلاحية رخصة السوق".

وفي السياق، أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، بيانا جاء فيه:

"نظرا للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد عموما والقطاع العام خصوصا، حيث أن معظم مرافقه لا تعمل بالشكل الطبيعي بسبب إضراب موظفي القطاع العام الأمر الذي حال دون إتمام المواطنين لمعاملاتهم وبخاصة توقّف العمل في هيئة إدارة السير والمركبات مما حال دون إمكانية تجديد رخص السوق العمومية من قبل السائقين العموميين. هذا الأمر أدى الى توقف استفادتهم من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيما الصحية منها.



ولمعالجة هذا الموضوع وتنفيذا لقرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 877 تاريخ 1/9/2022، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، مذكرة حملت الرقم 40 بتاريخ 5/9/2022 ، تحت عنوان "تعليق العمل موقتا ببعض أحكام المذكرة رقم 16 تاريخ 25 شباط 2008 المتعلقة برخصة السوق العمومية الواجب اعتمادها" والتي قضى بموجبها اعتبار السائق خاضعا ومستفيدا من تقديمات الصندوق بغض النظر عن رخصة القيادة المنتهية صلاحيتها بين 1/1/2022 و 30/9/2022 ضمنا.



هذا الاجراء يأتي على قاعدة الالتزام الذي أبداه الدكتور كركي لناحية اتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة من أجل تسهيل شؤون المواطنين المضمونين، سيما السائقين العموميين الذي يعانون ظروفا معيشية صعبة بخاصة خلال فترة اضراب هيئة إدارة السير والمركبات وعدم تمكنهم من تجديد رخصهم، ، وتحسسا من قبل مجلس الإدارة بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد كي يستمر السائقون بالاستفادة من تقديمات الصندوق الصحية والاجتماعية.



لذا، جاء قرار المدير العام كي يخفف عنهم وطأة الأزمة وسمح لهم وفق هذه المذكرة وبعد موافقة هيئة المكتب بالاستفادة من تقديمات الصندوق حتى لو انتهت مدة صلاحية رخصة القيادة، ريثما يصار الى حل الأزمة تباعا في القطاعات العامة كافة.



وقد أمل الدكتور كركي أن يخرج لبنان من هذه المحنة العصيبة التي حلت به منذ حوالي 3 سنوات، وتعود مؤسساته وإداراته الى العمل بشكل طبيعي وفعال لخدمة المواطن اللبناني وصون كرامته".