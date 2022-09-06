living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا ما كشفه بوصعب عن زيارة هوكشتاين الى لبنان!

6
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في تصريح له من بعبدا، الى ان "التواصل مع الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين مستمر، ومن المتوقع ان يزور لبنان الاسبوع المقبل"، ولفت الى ان "زيارة هوكشتاين إلى لبنان ستسبقها زيارات إلى أوروبا وإسرائيل".

 واوضح بو صعب بانه "اذا تمت زيارة الوسيط الاميركي كما هو متوقع ستكون خطوة ايجابية اضافية باتجاه الحل مع العلم ان الوضع شائك ومعقد" واردف بان "ملف الترسيم يسير في الاتجاه الصحيح ولكن لا يمكننا الافراط بالتفاؤل، وخلال أيلول منسوب الاتصالات سيرتفع على أمل الوصول الى نتيجة". واكد بان ما يصدر في الاعلام وعلى مواقع التواصل عن ملف ترسيم الحدود غير صحيح.

ولفت الى ان "حل العرقلة بملف انفجار المرفأ يكون بتشكيل الهيئة العامة في المجلس الاعلى للقضاء".

واعتبر بو صعب بان "توقيت الهجوم الذي حصل في ذكرى الشهداء على العهد وتحميله مسؤولية كل ما يحصل مشبوه، ومن يتعرض لموقع رئيس الجمهورية يريد افتعال ازمة داخلية وشرخ بين اللبنانيين. متسائلا "هل هذا الهجوم على الرئيس ميشال عون هو صك براءة لكل الفاسدين ولتحميل العهد المسؤولية كلها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout