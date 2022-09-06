هذا ما كشفه بوصعب عن زيارة هوكشتاين الى لبنان!

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اشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في تصريح له من بعبدا، الى ان "التواصل مع الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين مستمر، ومن المتوقع ان يزور لبنان الاسبوع المقبل"، ولفت الى ان "زيارة هوكشتاين إلى لبنان ستسبقها زيارات إلى أوروبا وإسرائيل".

واوضح بو صعب بانه "اذا تمت زيارة الوسيط الاميركي كما هو متوقع ستكون خطوة ايجابية اضافية باتجاه الحل مع العلم ان الوضع شائك ومعقد" واردف بان "ملف الترسيم يسير في الاتجاه الصحيح ولكن لا يمكننا الافراط بالتفاؤل، وخلال أيلول منسوب الاتصالات سيرتفع على أمل الوصول الى نتيجة". واكد بان ما يصدر في الاعلام وعلى مواقع التواصل عن ملف ترسيم الحدود غير صحيح.

ولفت الى ان "حل العرقلة بملف انفجار المرفأ يكون بتشكيل الهيئة العامة في المجلس الاعلى للقضاء".

واعتبر بو صعب بان "توقيت الهجوم الذي حصل في ذكرى الشهداء على العهد وتحميله مسؤولية كل ما يحصل مشبوه، ومن يتعرض لموقع رئيس الجمهورية يريد افتعال ازمة داخلية وشرخ بين اللبنانيين. متسائلا "هل هذا الهجوم على الرئيس ميشال عون هو صك براءة لكل الفاسدين ولتحميل العهد المسؤولية كلها".