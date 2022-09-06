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تجارة وترويج ب"كميات كبيرة" بين البقاع وبيروت ... هكذا وقعوا في قبضة شعبة المعلومات!

6
SEPTEMBER
2022
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة


البــــــلاغ التّالــــــي:


بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، تمكنت الشعبة من تحديد هوية شبكة ينشط أفرادها بعمليات نقل كميات كبيرة من المخدرات من منطقة البقاع وتوزيعها على المروجين في عدد من مناطق جبل لبنان، ومن بينهم:

ح. ن. (مواليد عام 1996، لبناني) (الرأس المدبر والموزّع)
ب. ح. (مواليد عام 1985، لبناني) مروّج
يعتبران من الاشخاص الخطرين ومسلحين بصورة مستمرة، والثاني مطلوب للقضاء بموجب /3/ مذكرات قضائية بجرم مخدرات.

أعطيت الأوامر، للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما.

بتاریخ 29-8-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة، نفّذت دوريات الشعبة عملية متزامنة نتج عنها توقيف الاول في محلة طبرجا على متن سيارته نوع "هوندا crv" لون ابيض وتوقيف الثاني في محلة النبعة على متن سيارة نوع "ب ام"، وبتفتيشهما وسيارتهما ضبط بحوزة الأول ما يلي:

/3/ مظاريف بداخلها مادة كوكايين Net زنة الواحد حوالى /1,6/ غ.
/3/ مظاريف كوكايين مدون عليها "90" زنتها حوالى /4,7/ غ.
علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالى /8,4/غ.


مظروفين ورقيين يحتويان على مادة الكوكايين زنتهما /2,5/ غ.
مظروف كوكايين مدون عليه "80" زنته /3/ غ.


مسدس حربي، سكين، هاتف خليوي ومبلغ مالي.
كما عثر بحوزة الثاني على:

- مظروف نایلون بداخله مادة الكوكايين زنته /1,3/ غ، قطعة من مادة حشيشة الكيف زنتها /9,9/ غ، دفتر ورق لف سجائر، مسدس حربي، حقيبة كانت توضع داخلها المخدرات، هاتف خليوي ومبلغ مالي.

بتفتيش منزلهما ضبط في مكان اقامة الثاني بندقية "بومب اكشن" وآلة لطحن المخدرات وهاتف خليوي.

بالتحقيق معهما، اعترف الاول بنقل المخدرات من البقاع الى بيروت وتوزيعها على المروجين اضافة الى ترويج المخدرات لعدد من الزبائن، كما اعترف الثاني بترويج المخدرات لحسابه الخاص واستلامها من الأول.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.

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