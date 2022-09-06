كيف سكون طقس الايام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيًا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية والجنوبية خلال الفترتين الصباحية والمسائية مع رياح ناشطة أحيانًا، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات أحيانًا.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة للإرتفاع بدءًا من يوم الجمعة. ومعدل درجات الحرارة لشهر أيلول 24 و32 درجة. ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية.



- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع رياح ناشطة أحيانًا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل والجبال، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات بدءًا من بعد الظهر مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية خلال الفترة المسائية.

الاربعاء: غائم جزئيًا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية والجنوبية خلال الفترتين الصباحية والمسائية مع رياح ناشطة أحيانًا، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات أحيانًا.



الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية.



الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة.

- الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة نهارًا، جنوبية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الانقشاع: جيّد إجمالاً.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75 % .

- حال البحر :متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,14

- ساعة غروب الشمس: 18,59