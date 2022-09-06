مبادرة "حسن نية" من موظفي أوجيرو... هذا ما قاموا به!

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اعتبر نقيب موظفي هيئة "أوجيرو" ايلي زيتونة ان "طبيعة عمل موظفي أوجيرو تتطلّب الحضور اليوميّ الى مكان العمل، الأمر الذي يُحمّل الموظف كلفة تنقلات كثيرة".

وقال في حديث ان "الاجتماعات التي عُقدت مع وزير الاتصالات كانت لشرح ملابسات الموضوع الاقتصادي والاجتماعيّ المتعلّق بالهيئة وكان متفهمًا ونحن كمبادرة حسن نية وبناءً على طلب الوزير فتحنا حلقة من 13 سنترالا رئيسيًا ثم زدنا العدد الى 21 سنترالًا".



وأضاف "كي تعود الاتصالات الى طبيعتها في "ألفا" و"تاتش" يجب أن يُعاود العمل حوالي 58 سنترالًا رئيسيًا من "أوجيرو"".