"حفاظاً على مصالح الناس"... هذا ما طلبه أصحاب المولدات الخاصة من وزراة الطاقة!

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صدر عن اصحاب المولدات الخاصة البيان الآتي:

نظراً لما وصلت الأمور من غلاء كبير في تسعيرة المولدات ومن اعباء على ظهر المواطنين ونحن من المواطنين وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة وكي لا يكون اصحاب المولدات وموظفيهم في مواجهة دائمة مع الناس.

كل هذا وتشهد السوق تقلبات لسعر صرف الدولار في السوق السوداء مما يؤثر في التسعيرة وبالأخص انه تتم تسعيرة المولدات بناءً على جدول رسمي صادر عن وزارة الطاقة بالعملة الوطنية اي بالليرة اللبنانية.

لذلك حفاظاً على مصالح الناس وتأمين الكهرباء لهم باسعار عادلة، نطالب وزارة الطاقة بوضع خطة تمكنها من تسليمنا مادة المازوت بالعملة الوطنية وبالاخص انها تصدرها في الليرة اللبنانية وهي تشهد تغيراً لسعرها يومياً على المحطات.