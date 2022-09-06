أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 6 أيلول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تقول مصادر أوروبيّة وخليجيّة إن الوسيط الأميركي في ترسيم حدود لبنان البحرية لجأ بعد رفض لبنان أي شكل للشراكة المالية أو الحقلية مع «إسرائيل» الى تأسيس صندوق تموّله قطر وشركة توتال يدفع لـ»إسرائيل» تعويضاً يناسب ما يُعتبر خسائر ناتجة عن تنازلها عن حقل قانا كاملاً للبنان.



كواليس

يقول مسؤول أوروبيّ بارز أن تراجع التفاؤل بتوقيع الاتفاق النووي بين واشنطن وإيران يعود إلى تصعيد إيراني هادف للاستفادة الإيرانية الروسية المشتركة من ضغوط أزمة الطاقة على أوروبا هذين الشهرين وحصاد نتائجها تراجعات سياسيّة أوروبية في ملفي العقوبات على روسيا وإيران.

نداء الوطن: خفايا

توقعت مصادر متابعة أن يشارك النواب السنة المحسوبون على «حزب الله» وتيار الممانعة في اللقاء الذي سيعقد في دار الفتوى للنواب السنة وذلك من أجل التشويش على المقررات التي يمكن أن يتم الإتفاق عليها خصوصاً لجهة مرجعية الدار والسقف السياسي واستحقاق رئاسة الجمهورية.

لاحظت جهات سياسية أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تجنب في خطابه الأخير ذكر «حزب الله» مع أنه خصّه بهجوم على أكثر من محور ولم يقارب الملف الحكومي وكأنه لا يعنيه ووجّه نداء إلى الحزب التقدمي الإشتراكي الذي غاب من يمثله عن المناسبة القواتية.



اللواء: أسرار

همس

يجزم مصدر مطلع أن الاتفاق النووي على طاولة التوقيع والعمل به في الفترة الفاصلة بين تشرين ثاني وكانون ثاني المقبلين..



غمز

ما يزال نائب رئيس المجلس يلعب «دور الوسيط» بين مرجعين كبيرين، من دون أن يوفق في ترتيب أيٍّ من الملفات التي يتوسط فيها..



لغز

أحدثت التطورات المتعلقة بتزايد الطلب على الدولار بلبلة في تعاملات «صيرفة»،فبعد تقاضي الأموال المودعة، تبلغ اصحاب العلاقة أن المسألة ليست محسومة، وهي قيد الدرس خلافاً للأصول!