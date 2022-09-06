نداء الوطن: هوكشتاين ينقل "الإحداثيات" الإسرائيلية: وقت مستقطع إضافي

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

بالاستناد إلى المعلومات المتواترة عشية الوسيط الأميركي زيارة هوكشتاين، كشفت مصادر مواكبة للملف لـ"نداء الوطن" أنه سيحمل معه "وجهة النظر الإسرائيلية حيال إحداثيات خطوط الترسيم من دون أن ينقل جواباً نهائياً حاسماً في هذا الخصوص، على أساس أنّ الأمور لا تزال خاضعة للبحث والنقاش على طاولة التفاوض"، مشيرةً في ضوء ذلك إلى أنّ بلورة الصيغة النهائية لاتفاق الترسيم ستحتاج إلى "وقت مستقطع إضافي لتذليل نقاط الخلاف التي لا تزال عالقة، مع تجديد التأكيد في الوقت نفسه على تصميم الإدارة الأميركية على أن تبلغ المفاوضات خواتيمها الإيجابية بعيداً عن أي ضغوط أو سقوف زمنية"، في إشارة إلى شطب مهلة أيلول التي وضعها "حزب الله" من روزنامة الترسيم، وسط ترجيح المصادر "ترحيل الاتفاق النهائي إلى تشرين الأول أو إلى ما بعد نهاية ولاية العهد".