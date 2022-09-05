الحلبي يعلن عن كيفية الاطلاع على نتائج إمتحانات الشهادة الثانوية

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أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مساء اليوم الإثنين, أنه "يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية لإمتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة عبر إعتماد هذه الوسائل:
1- تحميل تطبيق MEHE على جهازي: الأندرويد : bit.ly/3yIfjnt, والأبل : apple.co/3z76pRZ.
2- يستطيع أيضاً المرشح التحقق من نتائجه عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي: results.mehe.gov.lb".
وأضاف, "لكل مرشح تقدم برقمه سوف تصله رسالة نصية SMS بالنتيجة الرسمية".
وتابع, "ترقبوا طلابنا الاعزاء النتائج الرسمية لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الاربعة - الدورة الاستثنائية ( الدورة الثانية ) لعام 2022".