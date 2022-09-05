"هل من علاقة مالية بين رياض سلامة وميقاتي؟"... وديع عقل يكشف!

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غرّد عضو المجلس السيّاسي في التيار الوطني الحرّ المحامي وديع عقل في حسابه عبر تويتر وقال: "هل من علاقة مالية بين رياض سلامة وميقاتي؟! للمرة الثانية، خلال أشهرٍ قليلة، تصل إلى لبنان طلبات مساعدة قضائية في القضايا الجنائية صادرة عن إمارة موناكو وإمارة ليختنشتاين... مخالفات بالجملة!

فماذا يفعل مجلس القضاء الأعلى اللبناني؟!

ماذا يفعل المدعي العام المالي؟ هيئة التحقيق الخاصة؟

ولماذا لم يُعلن رسمياً عن هذه المراسلات؟!

وماهي النتائج؟!"

وأضاف: "علماً أن مئات ملايين الدولارات مذكورة بالتفاصيل!

بينما الشعب اللبناني يرزح تحت خط الفقر!

هنا بيت القصيد... ولن نسكت!"