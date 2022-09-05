هكذا علّق حزب الله على عملية الأغوار

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بارك "حزب الله" في بيان، "العملية النوعية الشجاعة التي نفذها مجاهدون ‏فلسطينيون ضد حافلة جنود صهيونية في منطقة الأغوار شرقي ‏الضفة الغربية"، ورأى "فيها تأكيدا دائما على تصميم الشعب الفلسطيني ‏على مواجهة العدو الإسرائيلي والتصدي لاعتداءاته، وقدرة متميزة ‏على اختراق تحصيناته وإجراءاته الأمنية وتوجيه الضربات له في ‏أي منطقة في كيانه الغاصب‎".



وأكد الحزب ان "هذه العملية وسواها من المواجهات البطولية التي ‏يخوضها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة، تشكل تجسيدا حقيقيا ‏لإيمان هذا الشعب بحقه الراسخ في المقاومة، وعزمه وإرادته على ‏مواصلة طريق التحرير حتى تحقيق النصر الكامل إن شاء الله‎".