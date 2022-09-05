بيان هامّ من مصرف لبنان بشأن رواتب موظفي القطاع العام... ماذا جاء فيه؟

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صدر عن مصرف لبنان اليوم الإثنين بيان جاء فيه: "يعلن مصرف لبنان انه قد حول الى المصارف كافة الرواتب لموظفي القطاع العام والمساعدات الاجتماعية الواردة اليه من وزارة المالية, ويفيد ايضا انه باشر تحويل رواتب الديبلوماسيين عن الاشهر السابقة".



وأضاف: "يفيد مصرف لبنان انه قام بتسديد جميع رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمساعدة الاجتماعية للمصارف بالدولار الاميركي وبشكل نقدي وعلى سعر منصة صيرفة".



وتابع: "من جهة اخرى يقوم مصرف لبنان ايضا بدفع كافة المنح المدرسية للعسكريين وموظفي القطاع العام الواردة عبر تعاونية موظفي الدولة نقدا بالدولار الاميركي وفق سعر منصة صيرفة".