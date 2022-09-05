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ما هي نتائج الإتفاقية الموقعة بين "الزراعة" وبرنامج الأغذية العالمي؟

5
SEPTEMBER
2022
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أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أن "الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في لبنان ستؤسس إلى مرحلة جديدة من العمل في ما يختص بزراعة القمح اللبناني لتأمين الأمن الغذائي". وقال: "من الجيد أن نزرع، فهذه البيانات التي سيتم جمعها ستكون، بالشراكة مع الجيش اللبناني".

وشكر لـ"فريق العمل في وزارة الزراعة وبرنامح الأغذية العالمي"، قائلا: "العمل الإنساني الحقيقي هو المطلوب لأننا نريد العمل على أسس متينة، والمشوار طويل".

من جهته، أكد ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدا لله الوردات "الشراكة مع وزارة الزراعة كشراكة استراتيجية". وقال: "إن ما يتم القيام به هو واجب خلال الازمة الصعبة التي يمر بها لبنان، فنحن قادرون، بالتنسيق مع فريق العمل، أن نحقق فرقاً".


ولفت إلى أن الأسعار زادت من صعوبة العمل. وقال: "هذا الأمر يدفع للعمل لاستغلال الفرص المتوافرة، في اطار الاتفاقية الحالية، بالتعاون مع الجيش اللبناني الذي سيكون له دور فعلي كبير".

وأشار إلى أن جمع البيانات هو لحصر المناطق الصالحة للزراعة حسب نوعية المزروعات لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الواقع الزراعي، الذي سيشكل الحجر الأساس للتنمية الزراعية والأمن الغذائي. وقال: "معا سنؤسس للفرق".

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