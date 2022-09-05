منع مرور الشاحنات بالإتجاهين يومي الثلاثاء والأربعاء على الطريق الدولية في هذه الأماكن!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن ورش وزارة الأشغال العامّة والنّقل ستقوم في خلال يومي الثلاثاء والأربعاء في 6 و 7-9-2022، بأعمال صيانة طريق "كواع عاريّا" والطّريق الممتدّ ما بين بحمدون وضهور العباديّة. لذلك، سيتم منع مرور الشّاحنات بالاتجاهين (صعوداً ونزولاً)، طيلة فترة الأشغال، على الشّكل التالي:

- يوم الثلاثاء 6-9-2022: من الساعة 8:00 لغاية الساعة 17:00

- يوم الأربعاء7-9-2022: من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 13:00

ومن المتوقّع أن تُسبِّب هذه الأشغال زحمة سير على الطريق الدولية.

لذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة من سائقي الشّاحنات أخذ العِلم، وعدم سلوك الطرقات المذكورة في الأوقات المحدّدة أعلاه، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة.