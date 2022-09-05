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وزير الدفاع التقى مدير المخابرات في الجيش: لا محرّمات امام فرض الأمن

5
SEPTEMBER
2022
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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة صباح اليوم، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، واطلع منه على الأوضاع الأمنية في البلاد، وجرى عرض الأوضاع العامة.

وأشاد الوزير سليم بـ"الإنجازات النوعية لمديرية المخابرات في الإجهاز على عصابات الجريمة المنظّمة وتثبيت السلم الأهلي وتحقيق الطمأنينة على رغم الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، لا سيما الإقتصادية منها والتي ترخي بثقلها على المؤسسات الأمنية".

ورأى أنه "لا يجوز أن يستمر الواقع الحالي لرواتب العسكريين"، معتبرا ان " تصحيح هذا الواقع المالي وتعديل رواتب العسكريين في الخدمة والتقاعد الى مستويات تتناسب مع أعباء وتكاليف الحياة اليومية أمر ملح جداً نظراً لانعكاساته الإنسانية والأمنية على حد سواء".

وإذ اشار الوزير سليم الى "انعكاس الأوضاع الإقتصادية على معدل الجرائم بأنواعها المختلفة"، شدد على ان "ليس هناك من محرّمات امام فرض الأمن وحماية المجتمع، فيما الإستقرار السياسي أساسي لدعم أي إنجاز أمني تقوم به الأجهزة الأمنية".

وأكد أن "الجيش هو الضامن لوحدة البلاد في هذه الظروف بالتكامل مع دور القوى الأمنية وتحقيق عمليات استباقية للحد من الجرائم ومنع تكرارها".

والتقى الوزير سليم النائب عبد العزيز الصمد وأجرى معه جولة أفق تناولت شؤون الساعة في البلاد.

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