ابي رميا بعد لجنة البيئة النيابية: لوضع خطة وطنية للوقاية من الحرائق

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شارك النائب سيمون ابي رميا في اجتماع لجنة البيئة النيابية التي ناقشت مواضيع وشؤونا بيئية لا سيما حرائق الغابات.





وطالب ابي رميا بالدعوة الى اجتماع للجنة تشارك فيه الوزارات المعنية لتعرض خطتها الوطنية في هذين الشهرين المفصليين على صعيد خطر الحرائق ليلعب عندها البرلمان دوره الرقابي تجاه الخطة المعروضة.





واشار ابي رميا الى ضرورة التوعية حول سبل الوقاية من الحرائق لافتا الى ان التشريعات كافية في هذا الاطار الا انه مطلوب التنسيق بين الادارات والوزارات المعنية وسط النقص في المعدات والتجهيزات اللازمة.