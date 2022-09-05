رياح ناشطة وتساقط الرذاذ.. تفاصيل طقس الايام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً مع رياح ناشطة أحيانًا وانخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة ، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر و يتشكّل الضباب عل المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: تنحسر الكتل الهوائية الحارة والرطبة المسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من اليوم الاثنين حيث يتحول الطقس الى صيفي معتاد خاصة في المناطق الساحلية والجبلية، ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة للارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول 24 و32 درجة.

يحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية.

الطقس المتوقع في لبنان:

- الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية وبداية انحسار الرطوبة على الساحل مما تتلطف الأجواء ، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية خلال الليل.

- الثلاثاء: غائم جزئياً مع رياح ناشطة أحيانًا وانخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة ، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر و يتشكّل الضباب عل المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.



- الأربعاء: غائم جزئيًا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في الداخل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل والجبال مع احتمال تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية والداخلية خلال الفترة الصباحية، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

- الخميس: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة ، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 18 الى 36 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10و 30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط الى سيىء احيانًا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80% .

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,14

- ساعة غروب الشمس: 18,59