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عناوين الصحف ليوم الأثنين 5 أيلول 2022

5
SEPTEMBER
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 الأخبار: شتاء الغرب

أجوبة إسرائيل هذا الأسبوع... ودور لقطر
فضيحة تعذيب موقوف حتى الموت لدى أمن الدولة: فبركات... وشبهات حول تقرير الطـبيب الشرعي

 

 

 


الديار: نصف استيراد لبنان يذهب في التهريب والدولة تؤدي دور المتفرّج
لبنان قادر على الخروج من أزمته شرط تنفيذ عدد من الإجراءات
المعطيات تشير إلى تجميد القرارات الاقتصادية بانتظار الحل السياسي

 

 

 


نداء الوطن: هوكشتاين في بيروت أواخر الأسبوع "لمتابعة البحث"
جعجع "كفّن" العهد العوني: على المعارضة "التقاط الفرصة"

 

 

 

 

النهار: جعجع يطلق التحدّي الحاسم وتحذير ناريّ للراعي

 

 

 


اللواء: باسيل يعرقل وجعجع لن يقبل بوصوله إلى بعبدا
«نواب التغيير» يطلقون «مبادرة صمّاء».. وحلحلة في أوجيرو والقضاء

 

 

 


البناء: أوروبا تلاقي الشتاء الصعب دون حلول… وروسيا تستعدّ لمرحلة جديدة بعد الهجوم الأوكرانيّ الفاشل/ عمليّة بطوليّة للمقاومة في أغوار الأردن… والجزائر: تلقينا طلب سورية بعدم طرح عودتها على القمّة / هوكشتاين آخر الأسبوع الى بيروت… ونواب الـ 13 لمعايير رئاسيّة خلت من «التهديد الإسرائيليّ»/

 

 

 

 

الجمهورية: سباق بين أولويتي التأليف والرئاسة

 

 

 

 

l'orient le jour: Geagea à l’opposition : un président de sauvetage, sinon

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