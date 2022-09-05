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أسرار الصحف ليوم الأثنين 5 أيلول 2022

5
SEPTEMBER
2022
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر أمنيّة إن تعديل مهمة اليونيفيل بما يتيح التحرّك في بلدات وقرى الجنوب دون مواكبة الجيش اللبناني سيؤدي إلى صدامات بين الأهالي وقوات اليونيفيل، كلما حاولت التمادي في التصرّف كقوة استطلاع متقدّمة لجيش الاحتلال او كبديل لجيش لحد في تنفيذ المداهمات.

 

كواليس

لاحظت مصادر نيابيّة أن نص مبادرة تجمُّع نواب الـ 13 التي تضمّنت قرابة ألف كلمة خلت من ذكر كلمة واحدة عن «إسرائيل» كعدوّ أو مصدر تهديد أو انتهاك للسيادة، رغم إشاراتها المتكرّرة لمفردات مثل السيادة والخطة الدفاعيّة والأمن، حيث يُراد الغمز من سلاح المقاومة.

 

 


نداء الوطن: خفايا

بلغ حجم طلاب الجامعة اللبنانية الذين استحصلوا على إفادات للانتقال الى الجامعات الخاصة اكثر من 10% من الطلاب المسجلين وانخفضت نسبة التسجيل في الجامعة اللبنانية للعام المقبل اكثر من 20% بسبب اضراب اساتذتها.

 

تبين ان جولة الوزراء على الحدود الجنوبية قام بتنظيمها «حزب الله» حيث اتخذ اجراءات للمواكبة الامنية للوفد الوزاري علماً انها قوبلت بانتقادات شعبية من الجنوبيين، في ظل تقاعس الوزراء الذين شاركوا في الجولة عن القيام بواجباتهم وانقطاع المحروقات والمياه والكهرباء والطحين عن مناطق واسعة في الجنوب.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
أبدى مرجع رسمي تفهمُّه لعدم دعوته لمؤتمر تنظمه مرجعية روحية وأظهر تجاوباً مع حرص المرجع الروحي إبعاد المؤتمر عن أي مؤثرات سياسية داخلية!


غمز
تُفاخر النائب حليمة القعقور في أحاديثها مع زوارها بإنتخابها بأصوات غير أبناء طائفتها، وبالتالي فهي غير ملزمة بتمثيل طائفتها وتبنِّي مطالب أبناء منطقتها!


لغز
تشابهت مواصفات رئيس الجمهورية التي تطلقها مراجع روحية وأوساط سياسية، واعتبر أكثر من مرشح بأنها تنطبق عليه شخصياً أكثر من غيره !

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