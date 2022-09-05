مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد 4 أيلول 2022

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"مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان*

مع الحديث عن زيارة مرتقبة للوسيط الاميركي اموس هوكشتاين لبنان/قطع الشك باليقين وصدر بيان عن رئاسة الجمهورية وفيه ان الرئيس عون تلقى اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اعلمه فيه بمجيء هوكشتاين اواخر الاسبوع الجاري الى بيروت لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم واوضح الرئيس بو صعب بان معظم التقارير الاعلامية التي نشرت مؤخرا حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات

وليست دقيقة كما اكد بو صعب أنه سمع من الجانب الاميركي أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى بالنسبة الى الجانب الاميركي

اما وفي المهلة الفاصلة عن انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ووسط التخبط في ازمة الاستحقاق الحكومي فيبدو انه في القابل من الأيام وفي انتظار لقاء جديد بين الرئيسين عون وميقاتي سينحصر النقاش في امكان تعويم الحكومة الحالية مع تبديل وزيري الاقتصاد المهجرين.

وعلى خط استحقاق الرئاسة الاولى كان تحذير عالي السقف من البطريرك الماروني من ان التلاعب برئاسة الجمهورية هو تلاعب بالجمهورية نفسها قائلا إن البطريركية المارونية، المعنية مباشرة بهذا الاستحقاق وبكل استحقاق يتوقف عليه مصير لبنان، تدعو الجميع إلى الكف عن المغامرات والمساومات وعن اعتبار رئاسة الجمهورية ريشة في مهب الريح تتقاذفها الأهواء السياسية والطائفية والمذهبية كما تشاء

وفي الاطار الرئاسي كلمة مفصلية لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في قداس شهداء المقاومة اللبنانية

تحت شعار "العهد لكم" والذي شدد على ان ما يقوم به التيار الوطني الحر اليوم هو للاتيان بالنائب جبران باسيل رئيسا للجمهورية

هذا في السياسة اما اقتصاديا فالمشهد الحياتي استعاد اهتزازاته الحارة على وقع موجات متجددة من حمى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وما يستتبعه ذلك من اضطرابات موازية في الكثير من القطاعات بدءا بسوق المحروقات المهتزة أساسا وصولا الى الانترنت الذي شهد انقطاعا من جبيل حتى ساحل المتن والجنوب مرورا ببيروت والبقاع ما يهدد استمرارية الاعمال في البلاد ناهيك عن استمرار اضراب اوجيرو والقضاة والتعليم الرسمي والقطاع العام .

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*مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

مراوحة واضحة في الميدان السياسي يغيب معها أي اختراق في جدار الاستحقاقين الرئاسي والحكومي. هذا الإختراق يغذيه انقطاع خطوط التواصل بين أهل الحل والربط من السياسيين والتي بدت مصابة بعدوى الهاتف والإنترنت وغيرهما من الخدمات الأساسية.

أبعد من اليوميات الداخلية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كان اليوم يوم (نفط لبنان للبنان وغاز لبنان للبنان) في حملة أهلية وطنية جامعة عبارة عن قافلة بحرية جابت الشاطىء اللبناني وصولا إلى الناقورة.

إطلاق هذه الحملة الوطنية يأتي فيما يواصل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين تواصله مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

وفي هذا الاطار تلقى الرئيس ميشال عون اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اعلمه بمجيء هوكشتاين أواخر الاسبوع الجاري إلى بيروت لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم وأوضح بو صعب ان معظم التقارير الاعلامية التي نشرت مؤخرا حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة.

في موازاة ذلك أطلقت قوات الإحتلال مناورات عسكرية عند الحدود اللبنانية تستمر حتى مساء الثلاثاء.

وقد حرص جيش العدو على القول أن المناورات كان مخططا لها في وقت سابق.

وفيما كانت التدريبات جارية في شمال الكيان شهد جنوبه عملية فدائية أدت إلى إصابة سبعة جنود إسرائيليين بعدما أطلق شبان فلسطينيون النار على الحافلة التي كانت تقلهم في غور الأردن.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

رسائل سياسية بالجملة أطلقها د. سمير جعجع في يوم شهداء المقاومة اللبنانية. لكن الرسالتين الأبرز كانتا للرئيس ميشال عون وفريقه السياسي ولحزب الله. فرئيس حزب القوات اللبنانية إنطلق من أهمية اللحظة التاريخية المفصلية التي يعيشها لبنان ليشن اقسى هجوم على عون وليعيد تقويم التجربة السياسية العونية، منذ اثنين وثلاثين عاما إلى اليوم. وإذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري هاجم في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدرالعهد من دون أن يسميه كما انتقد أداء التيار الوطني الحر، فإن جعجع سمى عون بالاسم وهاجم الأمور بأسمائها، معتبرا أن الحالة العونية مسؤولة عن خرابين: خراب المسيحيين في أواخر الثمانينات من القرن الفائت، وخراب اللبنانيين جميعا في الوقت الحاضر. كما انتقد جعجع نظرية الرئيس القوي معتبرا عون أضعف رئيس في تاريخ لبنان. الرسالة الثانية التي وجهها جعجع هي تجاه حزب الله، إذ حمله مسؤولية حماية الفساد على أنواعه وبناء جدران فاصلة مع الخارج، ودويلة على حساب الدولة. وبعد الرسالتين الهجوميتين ضد حزب الله من جهة وعون والتيار من جهة ثانية إنطلق جعجع ليرسم خريطة طريق المرحلة السياسية المقبلة بعنوانها الكبير: الإنتخابات الرئاسية.

في الانتخابات الرئاسية عنوانان كبيران . فجعجع حدد مواصفات الرئيس المقبل، ، التي تلتقي في بعض منها مع مواصفات النواب التغييرين لناحية محاربة الفساد، لكنه اضاف اليها انه لا يريد رئيسا وسطيا بين مشروع الخراب والدمار من جهة، وبين مشروع الانقاذ المطلوب من جهة ثانية، ما يعني ان جعجع يفهم الوسطية غير ما يفهمها النواب التغييريون، اذ هو يريد رئيس مواجهة. في العنوان الثاني ميز جعجع بين نوعين من النواب: النواب الذين يلتزمون خط الممانعة، والنواب الذين هم خارج الخط المذكور. وهو طالب النواب خارج خط الممانعة بالاتحاد لانتخاب رئيس انقاذي للجمهورية. لكن، هل يسير جميع نواب المعارضة بما يريده جعجع ؟ في هذا المجال لوحظ ان النواب التغييريين الذين يدعوهم جعجع الى الالتقاء مع نواب المعارضة حول رئيس جديد لم يحضروا مهرجان معراب، كما ان الحزب التقدمي الاشتراكي لم يتمثل في اللقاء. كل هذا يعني ان اتحاد جبهة المعارضة ليس مهمة سهلة . فهل تكون قوى المعارضة على قدر المسؤولية فتتحد لتحقيق الانقاذ، ام ان مشروع الانقاذ سيسقط لان نواب المعارضة لن يتفقوا؟

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*مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

هوكشتاين راجع. لا خبر يعلو اليوم على هذا الاعلان الذي نقله نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الشكل التالي:

تلقى رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب اعلمه فيه انه تواصل مع الوسيط الاميركي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين في اطار المهمة المكلف بها من الرئيس عون وانه تبلغ ان هوكشتاين سيزور لبنان في اواخر الاسبوع المقبل لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم. واوضح بو صعب للرئيس عون بان معظم التقارير الإعلامية التي نشرت مؤخرا حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة، كما اكد أنه سمع من الجانب الأميركي أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى بالنسبة الى الجانب الاميركي.

ومن دون الدخول في سباق التكهنات المعتاد، الاكيد ان مجرد الاعلان عن موعد الزيارة حرك الركود السياسي شبه التام على الساحة الداخلية، التي دخلت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد في غياب ثلاثة شروط ضرورية لإنجاز الاستحقاق:

الشرط الاول، وجود مرشحين جديين معلنين. فباستثناء ثلاثة ترشيحات شكلية، المرشحون الفعليون لم يجاهروا بعد بنواياهم المضمرة، مترقبين على الارجح تكون الظروف الداخلية والخارجية المناسبة.

الشرط الثاني، عدم امتلاك اي مرشح محتمل الى الآن اكثرية النصف زائدا واحدا من اعضاء مجلس النواب، اي خمسة وستين نائبا، ذلك ان ايا منهم لا يمتلكها منفردا، وأي موقف داعم لهذا المرشح المحتمل او ذاك لم يصدر بعد لا عن الكتل ولا عن النواب المنفردين.

الشرط الثالث والاهم، انعدام قدرة اي مرشح من الاسماء المطروحة حتى الآن على تأمين نصاب الثلثين لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس الجديد. فالجميع قادرون على تعطيل الجميع، والفيتوات المتبادلة على المرشحين سهلة طالما لم تحصل تفاهمات وتبرم توافقات.

اما كلمات الحقد المعتادة، وعبارات التحريض المقيتة، وانشائيات السخافة السياسية المستدامة، التي طيرت عامي 1989 و1990 صلاحيات الرئيس المسيحي الوحيد بين ساحل المحيط الاطلسي وساحل المحيط الهادئ، مرورا بالشرقين الادنى والاقصى، والتي التحقت عام 2005 بحزب الله والتحالف الرباعي في اول انتخابات نيابية بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، والتي وأدت في المهد اقتراح قانون اللقاء الارثوذكسي الذي يتيح للمسيحيين انتخاب اربعة وستين نائبا من اربعة وستين عام 2013، والتي تمعن يوميا في ضرب الدور المسيحي الوطني في لبنان تحت وابل من الشعارات الكاذبة، فوصل بها الامر حد التفريط بميثاقية رئاسة الدولة اللبنانية، عبر اسقاط الصفة التمثيلية للمسيحيين كأولى مواصفات الرئيس العتيد، اسوة بسائر كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية الذين يمثلون مكوناتهم خير تمثيل.

امس اطلق نواب قوى التغيير مبادرة فيها ايجابيات ولها سيئات. واليوم، مبادرة، منسوب السياسة فيها قليل مقارنة بالحقد. اما الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، فموعد مع كلمة رئيس الكتلة النيابية الاكبر، والتيار الاشمل تمثيلا للمكونات، والشخصية السياسية التي ينتظر الجميع كلمتها بالنسبة الى كل استحقاق، بدءا بالانتخابات الرئاسية، بعدما كرسها الناس في الانتخابات الاخيرة تحديدا، ورغم كل ما شن ضدها من حروب، وتمارس يوميا في حقها من محاولات اغتيال معنوي، الى جانب الجعجعة من دون طحين، ثابتة سياسية لبنانية وسط تحولات كثيرة على الساحة، شاء جميع الخصوم ام ابوا.

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"

في وضح النهار ، وفي منطقة حساسة وأمنية ومفتوحة في غور الاردن ، أعاد المقاومون الفلسطينيون مشهد استهداف الحافلات في عز الانتفاضة الثانية ، ففي التفاصيل وبحسب الرواية الصهيونية ، فإن المنفذين الثلاثة سدوا بسيارتهم طريق الحافلة ، وأطلقوا النار بكثافة عليها لتصاب بعشرات الطلقات فيما كانت تقل جنودا من لواء غولاني ما أدى الى اصابة ستة منهم ، ثم سكبوا الوقود على الحافلة بهدف اضرام النار فيها.

جيش الاحتلال الذي وصف العملية بالكمين المحكم ، أعلن الاستنفار على كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة، فيما كانت زوارقه تستنفر في الجهة المقابلة من الحدود البحرية مع لبنان اثر وصول طلائع الحملة الوطنية البحرية الى الناقورة، الحملة التي انطلقت من طرابلس قوامها اسطول صغير من الزوارق المدنية التي تضم اعلاميين ونشطاء سياسيين يتسلحون بمطلب أحقية لبنان في مياهه ونفطه بوجه الاطماع الصهيونية التي يبدو أنها كانت وراء تأخر عودة المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت، فقادة الاحتلال على ارباكهم وتشتتهم ، وهم ربما لم يعتادوا على الاذعان في ملف حساس كهذا ، وبحاجة الى الاخراج الذي يقيهم التبعات في صناديق الاقتراع للكنيست.

في صناديق الاقتراع الاوروبية يبدو أن الغاز الروسي سيكون لاعبا مهما على ما تظهر التحركات في الشارع. عشرات آلاف التشيك نزلوا الى الشوارع مطالبين بالحياد في الحرب الاوكرانية ، فأسعار الكهرباء والغاز ستدمر اقتصادنا هذا الخريف، قال هؤلاء.

قساوة المشهد المتوقع في الشهور القليلة القادمة يتضح في ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية عن أن المدارس في بريطانيا تتحضر لفصل شتاء قاس، فالطلاب قد يكونون مضطرين لارتداء معاطفهم خلال الدروس داخل الصفوف لانعدام سبل التدفئة على غير العادة في المملكة المتحدة.

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مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

بانت ملامح آموس هوكستين وتم ترسيم موعد لوصوله بعد التنجيم عن خط سيره وتحديد تواريخ لم تكن دقيقة ففي اتصال أجراه "الوسيط اللبناني" الياس بوصعب برئيس الجمهورية ميشال عون أنه تواصل مع هوكستين وتبلغ منه وصوله إلى بيروت أواخر الأسبوع المقبل لمتابعة البحث في ملف الترسيم وأوضح نائب رئيس مجلس النواب أن معظم التقارير الإعلامية حول مهمة الوسيط الأميركي مبنية على تكهنات وليست دقيقة وهو بذلك يرد على التكهنات التي جنحت نحو السلبية في إنجاز اتفاق الترسيم.. إذ أوضح بوصعب أنه سمع من الجانب الأميركي أن الاتفاق العادل هو أولوية قصوى لهم ونفت معلومات الجديد كل المعلومات التي جرى ضخها في الساعات الأخيرة عن أن شركة "إنرجين" التي تنقب في كاريش هي من ستتولى التنقيب واستخراج الغاز من حقل قانا وتحسبا وضعت إسرائيل يدها على الزناد وأجرت مناورة عسكرية قرب الحدود في الجليل الأعلى، ثم وضعتها في إطار خطة التدريبات السنوية لعام ألفين واثنين وعشرين وفي مناورة وطنية تم تسيير مراكب وقوافل بحرية دفاعا عن حق لبنان وثرواته ورفضا لأي ابتزاز إسرائيلي في ملف ترسيم الحدود والحملة الأهلية لحماية الثروة البحرية انطلقت من ميناء طرابلس في الشمال مرورا بمختلف الموانئ وصولا إلى الناقورة في رسالة للتأكيد على إصرار لبنان وتمسكه بحق استخراج النفط والغاز من دون أي تأخير أما المناورة الرئاسية فقد نفذها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بين صخور معراب، محروسا بجيش من الكشافة والكهنة وبعروض أشبه بالقتالية وأراد جعجع انتزاع الشعار من بعبدا، مطلقا على احتفال القوات عبارة "العهد لكم"، وخلاله طالب برئيس مواجهة واتهم جعجع العهد بتعطيل تشكيل حكومة جديدة، والتحضير لتعطيل الانتخابات الرئاسية، والأكيد المؤكد أن ذلك ليس من أجل طرح خطة إصلاحية معينة، بل محاولة بالإتيان برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أو "حدا من عندو" إلى الرئاسة تحت ذريعة حقوق المسيحيين.. "ومن إيام هولاكو لهلق ما حدا ضر بالمسيحيين أكتر منن"، وكرر جعجع "رئيس المواجهة" غير مرة.. معتبرا أن الرئيس الحالي ليس قويا بل أضعف رئيس في تاريخ لبنان، باعتبار أنه خاضع وقال: "ما رح نقبل برئيس منهن" وسيخرجون من القصر الجمهوري وسيخرجون معه من التاريخ أيضا وأرسى جعجع معادلة: لهم لبنانهم، ولنا لبناننا: فلبنانهم هو محور الممانعة وحلفاؤهم، بينما لبناننا النظام والعمران والتقدم والحضارة والبحبوحة"، وبهذا الشعار يطبق جعجع نظريا شعار "من كفرشيما للبترون" ويطرح فيدرالية على الورق وما ينقصه فقط أن يكون للبنانه: مطار حالات حتما.

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "أل بي سي"

يصل الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل اموس هوكشتاين الى لبنان اواخر الاسبوع الجاري.

الخبر ابلغه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى رئيس الجمهورية ميشال عون، وفيه نقطتان اساسيتان:

الاولى دحض كل الاخبار والشائعات التي سربت في الاعلام الاسرائيلي وبعض الاعلام المحلي عن تطورات الملف، لا سيما وان تفاصيله تخاض بسرية كاملة تمهيدا لانجاحه .

والثانية ان الجهود المبذولة حاليا للتوصل الى اتفاق عادل هي اولوية قصوى بالنسبة الى الجانب الاميركي.

التواصل بين بو صعب وهوكشاتين ختم سلسلة مواقف وبيانات , بدأت ببيان صدر عن بوصعب حدد فيه مسار تطورات الملف , ما اكده بيان صادر عن البيت الابيض لاحقا ,وختم ببيان ثالث اكد حصول اتصال بين الرئيس الاميركي جو بايدن تواصل مع رئيس الوزراء الاسرائيلي وشدد على اهمية انهاء المفاوضات غير المباشرة مع لبنان في الاسابيع المقبلة .

فبماذا يعود هوكشتاين الى لبنان ؟ وهل يعود بملاحظات اسرائيلية ويريد استيضاح لبنان حولها قبل وضع تقريره النهائي ؟.

قبل اعلان عودة هوكشتاين ، كان هم اللبنانيين ان يعرفوا :

هل اضراب موظفي اوجيرو سيستمر حتى تنقطع كل الاتصالات في لبنان ؟

موضوع الاضراب مفترض ان يبت غدا , في اجتماعين , تقول المعطيات ان اجواءهما ايجابية .

ملف الاتصالات جزء لا يتجزأ من وضع البلد ، في انتظار تبلور حل ما في موضوع تأليف حكومة ما بعد الانتخابات النيابية وصولا الى انتخاب رئيس للجمهورية .

وفي هذا الاطار، يبدو ان لا نية لدعوة مجلس النواب الى الانعقاد خلال هذا الاسبوع,اي حتى تاريخ الحادي عشر من ايلول، فهل يفعلها الرئيس نبيه بري ولا يدعو النواب الى عقد جلسة انتخاب كل ايلول، او يدعو لجلسة على الاقل اعتبارا من الثاني عشر من الشهر الحالي , وهو ما يمكن وصفه بالمرجح والمنطقي ؟

الاسبوع الحالي ، فيه مواعيد هامة، احداها مشاركة فرقة " مياس " في نصف نهائيات america's got talent.

موعد " كرمالك يا لبنان " ، مطلوب ان نصوت خلاله لفرقة ترفع اسمنا وثقافتنا عاليا.