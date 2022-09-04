هوكشتاين راجع: هذا هو الحدث

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هوكشتاين راجع.



لا خبر يعلو اليوم على هذا الاعلان الذي نقله نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الشكل التالي:

تلقى رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب اعلمه فيه انه تواصل مع الوسيط الاميركي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين في اطار المهمة المكلف بها من الرئيس عون وانه تبلغ ان هوكشتاين سيزور لبنان في اواخر الاسبوع المقبل لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم. واوضح بو صعب للرئيس عون بان معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت مؤخرا حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة، كما اكد أنه سمع من الجانب الأميركي أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى بالنسبة الى الجانب الاميركي.



ومن دون الدخول في سباق التكهنات المعتاد، الاكيد ان مجرد الاعلان عن موعد الزيارة حرك الركود السياسي شبه التام على الساحة الداخلية، التي دخلت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد في غياب ثلاثة شروط ضرورية لإنجاز الاستحقاق:

الشرط الاول، وجود مرشحين جديين معلنين. فباستثناء ثلاثة ترشيحات شكلية، المرشحون الفعليون لم يجاهروا بعد بنواياهم المضمرة، مترقبين على الارجح تكوّن الظروف الداخلية والخارجية المناسبة.

الشرط الثاني، عدم امتلاك اي مرشح محتمل الى الآن اكثرية النصف زائدا واحدا من اعضاء مجلس النواب، اي خمسة وستين نائبا، ذلك ان اياً منهم لا يمتلكها منفردا، وأيَّ موقف داعم لهذا المرشح المحتمل او ذاك لم يصدر بعد لا عن الكتل ولا عن النواب المنفردين.

الشرط الثالث والاهم، انعدام قدرة اي مرشح من الاسماء المطروحة حتى الآن على تأمين نصاب الثلثين لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس الجديد. فالجميع قادرون على تعطيل الجميع، والفيتوات المتبادلة على المرشحين سهلة طالما لم تحصل تفاهمات وتبرم توافقات.

اما كلمات الحقد المعتادة، وعبارات التحريض المقيتة، وانشائيات السخافة السياسية المستدامة، التي طيرت عامي 1989 و1990 صلاحيات الرئيس المسيحي الوحيد بين ساحل المحيط الاطلسي وساحل المحيط الهادئ، مرورا بالشرقين الادنى والاقصى، والتي التحقت عام 2005 بحزب الله والتحالف الرباعي في اول انتخابات نيابية بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، والتي وأدت في المهد اقتراح قانون اللقاء الارثوذكسي الذي يتيح للمسيحيين انتخاب اربعة وستين نائبا من اربعة وستين عام 2013، والتي تمعن يوميا في ضرب الدور المسيحي الوطني في لبنان تحت وابل من الشعارات الكاذبة، فوصل بها الامر حد التفريط بميثاقية رئاسة الدولة اللبنانية، عبر اسقاط الصفة التمثيلية للمسيحيين كأولى مواصفات الرئيس العتيد، اسوة بسائر كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية الذين يمثلون مكوناتهم خير تمثيل.

امس اطلق نواب قوى التغيير مبادرة فيها ايجابيات ولها سيئات. واليوم، مبادرة، منسوب السياسة فيها قليل مقارنة بالحقد. اما الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، فموعد مع كلمة رئيس الكتلة النيابية الاكبر، والتيار الاشمل تمثيلا للمكونات، والشخصية السياسية التي ينتظر الجميع كلمتها بالنسبة الى كل استحقاق، بدءا بالانتخابات الرئاسية، بعدما كرسها الناس في الانتخابات الاخيرة تحديدا، ورغم كل ما شُن ضدها من حروب، وتمارَس يوميا في حقها من محاولات اغتيال معنوي، الى جانب الجعجعة من دون طحين، ثابتة سياسية لبنانية وسط تحولات كثيرة على الساحة، شاء جميع الخصوم ام ابوا.