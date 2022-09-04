الرئيس عون تلقى اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب أعلمه فيه بمجيء هوكشتاين... بو صعب: التقارير الاعلامية التي نُشرت مؤخرا ليست دقيقة

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الرئيس عون تلقى اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب

اعلمه فيه بمجيء هوكشتاين اواخر الاسبوع الجاري الى بيروت

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الرئيس بو صعب : التقارير الاعلامية التي نُشرت مؤخرا ليست دقيقة

وان الجانب الاميركي يعمل للتوصل الى اتفاق عادل

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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اعلمه فيه انه تواصل مع الوسيط الاميركي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين في اطار المهمة المكلف بها من الرئيس عون وانه تبلغ ان هوكشتاين سيزور لبنان في اواخر الاسبوع المقبل لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم . واوضح الرئيس بو صعب للرئيس عون بان معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت مؤخرا حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة، كما اكد بو صعب أنه سمع من الجانب الأميركي أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى بالنسبة الى الجانب الاميركي .