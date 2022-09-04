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المرتضى: أنا المسلم معكم في قداس إلهي أسمع عظتك وأفرح بك

4
SEPTEMBER
2022
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إفتتح وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى اليوم الأحد، فعاليات مهرجان ديردوريت الصيفي الخامس، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية والروحية من منطقة الشوف.

ورأس القداس راعي أبرشية صيدا ودير القمر المارونية المطران مارون العمار.

بدوره، قال المرتضى: "ما حضر في ذهني وانا بحضرتكم سيادة المطران شعور جميل، انا المسلم معكم في قداس الهي اسمع عظتك وافرح بك وأقول لك: "نحن لم نبلغ من العمر عتيا وفي مقتبل العمر الا ان حساسيتنا وقدرتنا على الاستشعار عالية جدا، وما قلته في عظتك كلام صادق ومسؤول ويجب ان يتم تعميمه في مجتمعنا".

وأشار الى أن "نهج الإمام السيد موسى الصدر يتطابق تماما مع ما اشار اليه سيدنا ليقال عن الصدر "إمام المسيحيين واسقف المسلمين" الأمام الذي اختطف وغيب وأبعد لذنب اقترفه بأنه كان ينادي بالعيش المشترك في وقت. كان كل العالم يريد عكس ذلك".

ولفت المرتضى في سياق كلمته الى لقاء جمعه منذ فترة قصيرة مع المطران جورج خضر وأنس اللقاء معه والحوار الذي دار بينهما: "حضرتك رجل الدين المسيحي ساعدتني انا المسلم لافهم ايماني كما يجب" .

وتابع المرتضى، "سيادة المطران العمار نحن نأمل منكم ومن جميع المراجع الروحية مساعدة الآخرين ليفهموا إيمانهم كما يجب، ويفرحوا بهذا الإيمان، لأننا جميعا كما اشرت خلق الله على هذه البسيطة، ولا يحق لاي منا ان يتهم الآخر بالخروج عن الصراط المستقيم. والأهم بث الوعي لكي لا نقع في المحظور".

وشدد المرتضى على أن "الحضور المسيحي في لبنان نعمة وغنى، وعلينا جميعا وبخاصة المسلمين ان نعمل على صونه والحفاظ عليه من خلال حفظ المسيحي في وجوده وكرامته وايمانه ومقدساته، وان نقطع الطريق على الخارج الذي يريد بث الفرقة بيننا وافهام بعضنا انه الضمانة لاستمرار وجوده، مع انه في الحقيقة لا يعير اهمية الا الى مصالحه".

وختم وزير الثقافة، بالقول، "الوجود المسيحي والتنوع القائم في لبنان نعمة، علينا ان نشكر الله عليها وان نعمل على حفظها وديمومتها".

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