الأمطار عائدة.. هذا ما يحمله طقس الأسبوع المقبل

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صدر عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان النشرة الجوية وجاء فيها:

الحالة العامة:

أجواء سديمية حارة تسيطر عل لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاثنين حيث تنحسر تدريجيًا.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول ٢٤ و ٣٢ درجة.

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية،

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد:

غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، كما يتكون ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة مما يؤدي الى انخفاض في الرؤية، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة عل المرتفعات الجنوبية والشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين:

غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط رذاذ متفرق وخاصة عل المرتفعات الشمالية خلال الفترة الصباحية.

الثلاثاء:

غائم إجمالا مع رياح ناشطة أحيانًا وانخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية ،تتساقط امطار خفيفة محلية اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية والجبلية كما يتشكّل الضباب عل المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.،

الأربعاء:

غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية والجنوبية، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.