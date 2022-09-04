في المتن الشمالي.. عامل "دليفري" رصد منازل المواطنين ودخلها ليلا وسرق محتوياتها

A + A -

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليّات سرقة من داخل منازل في عددٍ من بلدات قضاء المتن الشمالي، نفّذها شخص مجهول الهوية فجرًا بواسطة الكسر والخلع، مما أثار الذعر في نفوس المواطنين وبخاصة وأنها تتم خلال وجود أصحاب المنازل داخلها وهم نيام، كان آخرها بتاريخ 23-8-2022، حيث ادّعى أحد المواطنين أنّ مجهولًا أقدم حوالى السّاعة الرابعة فجرًا على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى منزله الكائن في محلة قرنة شهوان، وسرق من داخله عدد من بنادق الصيد، وسيوف مرصّعة بالذهب، ومسدّسات أثريّة مرصّعة بالعاج، وبندقيّتين مرصّعتين بالعاج وفرّ الى جهة مجهولة، وقدّر قيمة المسروقات بحوالي /60/ ألف دولار أميركي.

على أثر ذلك، كلّفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي قطعاتها المختصّة لتكثيف جهودها للعمل على كشف هوية الفاعل بما أمكن من السرعة.

بنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية الفاعل، ويدعى:

ف. م. (مواليد عام 1985، سوري الجنسية)، وهو من أصحاب السوابق بقضايا قتل وسرقة.

بناء عليه، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان إقامته وتوقيفه.

بتاریخ 27-8-2022، وبعد عمليّات الرصد والمراقبة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة مزرعة يشوع داخل منزله، وبتفتيشه والمنزل، تم ضبط أجهزة خلوية عدة، وأجهزة الكترونيّة مسروقة.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ عدد كبير من عمليات السرقة خلال منتصف الليل بواسطة الكسر والخلع ضمن مناطق: بيت الككو، قرنة شهوان، عين عار، عوكر، ديك المحدي. كما أفاد أنّ معظم المنازل التي أقدم على سرقتها يعرفها سابقًا، كونه كان يعمل سائقًا لدى إحدى شركات الدليفري. وإنّ هذه المنازل تتواجد في الطابق الأرضي، وهذا ما يُسهّل عليه الدخول اليها. وأضاف أنّ الاغراض المضبوطة في داخل منزله هي ما تبقّى من المسروقات، وأنه قام بوضع بعض المسروقات في منزل أحد أقاربه في البقاع.

وفي سياق متصّل، تمكّنت دوريّات الشعبة في البقاع من ضبط عدد كبير من المسروقات تضمّ عدد من بنادق صيد، وسيوف مرصّعة بالذهب، ومسدّسات أثرية مرصّعة بالعاج، وبندقيتين مرصّعتين بالعاج أيضًا. بالإضافة إلى ضبط مسدّس أميري مخبّأ في حفرة داخل الأرض كان قد سرقه من منزل أحد الضبّاط المتقاعدين في محلة قرنة شهوان.

تم تسليم جميع المسروقات لأصحابها، كما ضبطت الدراجة الآلية والبيك أب المستخدمَيْن من قِبَلِهِ في عمليات السرقة، وأجري المقتضى القانوني بحقّه.

إنّ المديريّة العامّة لقوى الامن الداخلي وبناء على إشارة

القضاء المختص، تعمّم صورة الموقوف (ف. م.) على المواطنين، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله التواصل على الرقم: 513797-01، أو التوّجه الى فرع معلومات جبل لبنان الكائن في محلة جسر الباشا.