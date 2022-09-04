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الراعي: لا نخاف على لبنان

4
SEPTEMBER
2022
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دشن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كنيسة مار سمعان العامودي في بلدة أرده في قضاء زغرتا، وترأس قداسا للمناسبة عاونه فيه رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، خادم الرعية الخوري سايد مارون، ولفيف من كهنة ورهبان الابرشية.

 وبعد الانجيل المقدس، ألقى الراعي عظة قال فيها: "انت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وجاء فيها: لقد سمى الرب يسوع ايمان سمعان بالصخرة بعدما اعلن ايمانه بالمسيح ايمانا مميزا سماه صخرة اي بلغة يسوع كيفا وباللغة اليونانية بيتروس. اراد يسوع تسمية هذا الايمان المعاش بالصخرة وعليها بنى كنيسته ونحن الذين نؤمن بالمسيح مدعوون لكي يكون ايماننا معيوشا بالافعال والاعمال فنستحق ان يتم تسميتنا بالصخرة. وفي الواقع بطرس الرسول يسمي المؤمنين الملتزمين بحجارة بيت الله. الكنيسة هي بيت الله ونحن حجارة بيت الله الحية وكل واحد منا يحمل اسم حجر حي في بناء ملكوت الله اي الكنيسة".

 أضاف: "يسرنا وبدعوة من المطران يوسف سويف تكريس كنيسة مار سمعان العامودي اليوم. هذا القديس الذي ارتفع عن الارض ليكون الاقرب الى الله بصلاته وايمانه ويعلمنا ان نرتفع عن حطام الدنيا نحو الله ونخرج من مشاكلنا اليومية ومشاكل الحسابات الصغيرة . القديس سمعان ارتفع الى الله وفي لبنان نحن في امس الحاجة لان نرتفع بايمان حي بالصلاة لكي نستمد القيم من الله. اذكر كل واحد منكم لانكم ستكونون حجارة حية في بناء بيت الله في هذا العالم، فلا تكون الكنيسة مجرد بيت بل المكان الذي تجتمع فيه عائلة الله. علينا ان نكون اصحاب قلب ونفس جميلة مبنية على الايمان. اذكر كل من له فضل من قريب او بعيد في بناء هذه الكنيسة ونذكر كل من سلمنا حب الايمان. منطقة ايمان هي هذه المنطقة وانتم تحافظون عليها، ونحن اليوم في مسيرة حج مع هذا الشعب المؤمن والمصلي والارض التي اعطت عائلات مؤمنة. نصلي لكي نحصل على نعمة وعلى صخرة الايمان بالله وبالقيم يبنى لبنان. رغم كل شيء يوجد ايمان في قلوب الشعب، انه الايمان بالله ويوجد قيم اخلاقية ووطنية وروحية لذلك لا نخاف على لبنان فهو ينهض ويولد من جديد وكالنسر يجدد شبابه. هذا ايماننا نعلنه مع صاحب العيد".

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