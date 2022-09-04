عناوين الصحف ليوم الأحد 4 أيلول 2022

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الديار: النووي الإيراني... تراجع التفاؤل بعد الضغوطات «الإسرائيليّة» على واشنطن

وقائع على الأرض... هل تقوم «إسرائيل» بعدوان عسكري على إيران؟

لبنان على هامش الملفات الإقليميّة والدوليّة... وتطوّرات المشهد العراقي نذير شؤم



النهار: مبادرة "النوّاب التغييريين" أوّل الغيث في تحريك الاستحقاق



الأنباء الكويتية: ميقاتي للقاء عون كمصرف للأعمال لا مكلف بالتأليف.. وتحرك فرنسي لوقف تعسف السلطة بخلفية تنافسية دولية

«التعطيل» يشمل تشكيل الحكومة و «التغييريون» يطلقون مبادرة «رئاسية»





الشرق الأوسط: تكتم لبناني في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

بوصعب لـ«الشرق الأوسط»: الأمور ليست راكدة ولا نفرط في التفاؤل ولا التشاؤم



الوطن السورية: أردوغان يتهم أميركا وحلفاءها بالتخطيط لتقسيم سورية! … واشنطن تسارع لدعم ميليشياتها شمالاً وانفجارات تهز قواعدها بحقل العمر