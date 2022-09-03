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إتّبعوا في مبادرتهم نفس أسلوب جعجع التضليلي.. المخرج شربل خليل: مبادرة الشناكر ال١٣ مدروسة ومخطّط لها لتكون خارطة طريق للفوضى القادمة الى لبنان

3
SEPTEMBER
2022
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في تعليقه على مبادرة النواب "التغييريين"، قال المخرج شربل خليل عبر الtayyar.org:"نواب كتلة شينكر أو الشناكر ال١٣، إتّبعوا في مبادرتهم نفس أسلوب جعجع التضليلي المخادع، جعجع بنى حملته الإنتخابية على إيهام الناس أن وصوله مع كتلة كبيرة الى المجلس سيحلّ كل الأزمات والمشاكل، فاكتشف ناخبوه كذبته سريعا".
وأضاف:"اليوم أوهم الشناكر بمبادرتهم،الرأي العام بأن انتخاب رئيس جمهورية جديد هو المعجزة التي ستقلب الوضع في لبنان ١٨٠ درجة وتنقل اللبنانيين الى وطن آخر فيه كل ما حرموا منه بسبب ثورتهم المنحرفة التي حيّدت منظومة الفساد واستهدفت الرئيس الإصلاحي، متناسين دور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء الحاكمين الفعليين للدولة".
وتابع خليل بالقول:"أعتقد أن مبادرة الشناكر ال١٣ مدروسة ومخطّط لها لتكون خارطة طريق للفوضى القادمة الى لبنان بعد انتهاء عهد الرئيس عون وما تهديدهم بالعودة الى الشارع الا الكبسولة التي سوف تفجّرها بعض السفارات في ساعة الصفر إمعانا في زيادة الفوضى والفلتان والأزمات وانهيار مؤسسات الدولة نهائيا لتحويل لبنان الى دولة فاشلة لا يمكنها لا استخراج نفط وغاز ولا منع النازحين من البقاء على أرضها ولا محاسبة أي مسؤول أو فرد من العصابة التى أوصلتنا الى هذه المأساة".

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