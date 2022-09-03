دي شادارفيان لأبي نجم: للاعتذار علنا.. والّا

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صدر عن ميشال دي شادارفيان ما يلي:

جانب محطة الـmtv المحترمة، إدارة برنامج بيروت اليوم المحترمين.

لما كان السيد طوني أبي نجم خلال ظهوره أمس في حلقة "بيروت اليوم" قد ادعى أنني مع عدد من الاشخاص قد تواصلت مع جهات فرنسية بما يتعلق بالدعاوى القائمة ضد الحاكم رياض سلامة، وبما أنّ هذا الشيء عارٍ تماماً عن الحقيقة ولم يحصل من جهتي مطلقاً بتاتاً، ولأن الاستشهاد باشخاص يملكون من المصداقية ما يكفي لا يعطي لحديثه أي مصداقية، أطلب منه الاعتذار علناً ومن خلال شاشتكم عن هذا الموضوع، والا فسيكون القضاء المكان الاصلح لتبيان الحقيقة.