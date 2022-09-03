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تحالف "متحدون": استهداف أصحاب المصارف وعائلاتهم ودعوة للمشاركة

3
SEPTEMBER
2022
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أعلن تحالف "متحدون" في بيان، "تشكيل جبهة موحدة بعنوان "مودعون ومحامون متحدون" مهمتها التصدي لقضيتي حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات وحقوق المودعين في المصارف، إنفاذا لمقررات لقاء الرابطة الثقافية في طرابلس أمس".

وقال: "بدأت اليوم، في انتظار انقضاء المهلة الممنوحة لرئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس بشأن وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الاتصالات الباطل والمشؤوم، التحضيرات العملية لتفعيل "ثورة المودعين" لناحية إنجاز الاستعدادات لمتابعة أخذ الحق باليد من المصارف والاقتصاص من أصحابها وعائلاتهم أينما وجدوا في لبنان والخارج، بموازاة إطلاق حملة في الشارع وعلى وسائل التواصل وإعلان لائحة الأهداف على دفعات بحسب المعلومات المتوفرة والواردة إلى التحالف وشركائه".

أضاف: "تشتمل الأهداف نشر صور وأسماء أصحاب المصارف وأفراد عائلاتهم وقضاة العار المتواطئين معهم في لبنان والخارج كمطلوبين للعدالة، نشر عناوين تواجدهم بهدف زيارتهم على عناوينهم نهارا وليلا وتحريض أهلهم وجيرانهم ضدهم وضد جرائمهم ونشر الأسماء والصور والمعلومات عنهم في محيط سكنهم وعملهم، وإنشاء مجموعات خاصة بالمشاركين للتواصل والتنسيق والتنفيذ".

ودعا "كل المتضررين والمهتمين للانضمام إلى ثورة المودعين والمحافظة عليها كثورة حرة لا يعنيها سوى تحقيق أهدافها الجامعة بشكل مستقل تماما لا دخل فيه لأي اعتبارات سياسية أو شخصية أو فئوية، كما ومواكبة الاستعدادات للمشاركة في صرخة المحامين الذين يتابعون ملف الاتصالات أمام شورى الدولة".

 

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