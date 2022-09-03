بيان صادر عن نائب رئيس التيار الوطني الحرّ السّابق رومل صابر..ماذا جاء فيه؟

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ذكر السيد طوني ابي نجم ضمن برنامج “بيروت اليوم” على شاشة الMTV أننا توجّهنا إلى مقر شركة CRISTAL GROUP INTERNATIONAL في باريس لتمويل تحقيق يؤكد الإختلاسات التي يُتّهم حاكم مصرف لبنان بالقيام بها.

لذا وعملًا بحقّ الردّ، ننفي هذا الخبر جملةً وتفصيلًا ونضعه في خانة الشّائعات والأخبار المفبركة والمغلوطة.

انّ بثّ الأضاليل من قبل اشخاص كالسيد ابي نجم خدمةً لأجندات معروفة وامعاناً في تضليل الرأي العام بات مكشوفاً وعليه، نحمّل السيد ابي نجم كامل المسؤولية ونحتفظ بحقّ الملاحقة القانونية والقضائية لإظهار الحقيقة.