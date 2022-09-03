بيبلوس للتعهدات الكهربائية تحذر: أيلول آخر مهلة لتحويل الديجنكتورات الى عدادات

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أوضحت "شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية" التابعة لامتياز شركة كهرباء جبيل في بيان، أنه “منذ أكثر من سنة نناشد جميع مشتركي الديجنكتورات تحويل اشتراكهم الى عداد، وللأسف استغل مشتركو الديجنكتورات خلال تأمين التيار من 20 الى 22 ساعة يوميا خلال تموز وآب لاستمداد التيار بحده الاقصى وبشكل عشوائي، وذلك بتشغيل المكيفات والاجهزة الكهربائية دون حساب".



وقالت: "تبين لنا وفقا للمعادلة الحسابية التالية: مجموع الكيلوات المسجل على عداد المولد الرئيسي، مجموع الكيلوات المسجل على عداد المشتركين للمولد = مجموع ما يستهلكه مشتركو الديجنكتورات، أن مشتركي الديجنكتورات يستهلكون زيادة عن مشتركي العدادات وفقا للأمبير الواحد، ما يزيد عن 6 مرات بعد حسم الهدر الفني للشبكة".



وشددت على أن "هذا استغلال غير مبرر وغير مقبول، وثقافة الاستغلال والسرقة لم تعد مسموحة، وبالتالي، شهر ايلول هو المهلة الاخيرة لمشتركي الديجنكتورات لتحويل اشتراكهم الى عداد والا سيتم إلغاء اشتراكهم"