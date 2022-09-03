كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غائما جزئيا، مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة وبداية انخفاض بنسبة الرطوبة على الساحل، مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء نسبياً، حيث تنشط الرياح أحياناً ويستمر تكون الضباب على المرتفعات. كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يخف تأثير الكتل الهوائية الحارة والرطبة تدريجيًا عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

(معدل درجات الحرارة لشهر أيلول ٢٤ و٣٢ درجة). ننصح بعدم التعرض الطويل لأشعة الشمس وقت الظهيرة ونحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة المحسوسة. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات الشمالية والداخلية أحياناً مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات. الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة وبداية انخفاض بنسبة الرطوبة على الساحل، مما يؤدي إلى تلطيف الاجواء نسبياً، حيث تنشط الرياح أحياناً ويستمر تكون الضباب على المرتفعات. كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية. الإثنين: غائم جزئياً مع استمرار درجات الحرارة بالإنخفاض حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. كما تخف نسبة الرطوبة على الساحل مع نشاط بسرعة الرياح أحيانًا فتتلطف الأجواء نسبياً، كما يتكون لضباب عل المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر وبخاصة في المناطق الشمالية والجبلية، ورياح ناشطة أحيانًا.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 27 إلى 34 درجة، فوق الجبال من 20 إلى 28 درجة، في الداخل من 22 إلى 39 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية نهاراً، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين ١٠و ٣٠ كم/س.

- الانقشاع: متوسط إلى سيء أحيانًا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٨٥% .

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: ٣٠°م.

- الضغط الجوي: ١٠١٣ HPA أي ما يعادل: ٧٦٠ ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,12 ساعة غروب الشمس: 19,03