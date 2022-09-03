اتحاد نقابات العمال في النبطية أيد مطالب المعلمين

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أيد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في النبطية حسين مغربل في بيان، "مطالب المعلمين الذين اعتصموا أمس رافضين العودة الى المدارس اذا لم تحسن أوضاعهم في الرواتب والحوافز والمساعدات الاجتماعية وبدلات الانتقال"، معتبرا أن "على وزارة التربية إنصافهم".



وانتقد "استيفاء المدارس الخاصة الأقساط المدرسية بالدولار، غير مكترثة بقرار وزير التربية الذي منعها من ذلك". وسأل: "كيف يدفع العسكري الأقساط مناصفة بالدولار وبالعملة اللبنانية وبالكاد يصله راتبه الى مركز عمله؟"



واستنكر "الارتفاع الجنوني في أسعار المواد التموينية والغذائية من دون حسيب او رقيب من الوزارات المعنية التي باتت هي الأخرى في تصريف الأعمال ولا تتدخل للجم ارتفاع الدولار أو محاسبة التجار الذين يستغلون الازمات ويجعلون المواطن أسيرا لبيعهم بأسعار عالية".