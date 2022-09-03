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عناوين الصحف ليوم السبت 3 أيلول 2022

3
SEPTEMBER
2022
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الأخبار

- اليونيفيل: المهمة الجديدة شيطنة المُقاومة

- رئيس الحكومة يواصل المماطلة ويريد من طهران 8 ساعات تغذية | الفيول الإيراني: ميقاتي "شحاد ومشارط"!

- إضراب "أوجيرو" يهزّ الشبكة: "لبنان خارج الخدمة"

- "فزّاعة" حكومة سلام تدقّ أبواب حكومة ميقاتي


البناء

- مجموعة السبع تقرّ وضع سقف لتسعير النفط الروسي... روسيا توقف ضخ الغاز إلى أوروبا

- ارتفاع منسوب التوتر بين لبنان والكيان بانتظار هوكشتاين... والنووي أمام الكونغرس 14 أيلول

- صندوق النقد يجاهر بخلافاته مع الحكومة... وأبو غزالة يحجز على "سوسيتيه" الأردن


اللواء

- تعطيل الاتفاق مع صندوق النقد... والمعلمون في الشارع تحذيراً من عام رابع بلا دراسة

- بغداد... بيروت الى... ١+١=٢


الجمهورية

- الدولار يشعل "مهلة الستين"

- هوكشتاين طلب تدخلًا رئاسيًا عاجلًا

- أربعون بشير و"الحزب"

- المحطات تمتنع عن بيع البنزين وأزمة مازوت متوقعة شتاء

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