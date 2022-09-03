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أسرار الصحف ليوم السبت 3 أيلول 2022

3
SEPTEMBER
2022
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البناء


توقعت مصادر حقوقية ان يشكل الحكم الصادر من محكمة أردنية بحق مصرف سوسيتيه جنرال والحجز على أمواله بنتيجة دعوى طلال أبو غزالة سابقة ستتكرر بسبب التباطؤ بصدور قانون ينظم حقوق المودعين ما يؤدي الى تبخر أموال المصارف بأحكام خارج لبنان على حساب المودعين اللبنانيين.


توقع خبراء في أسواق النفط موجة جديدة من الارتفاعات في الأسعار تشبه موجة ارتفاع أسعار الغاز ما يعني تضاعف السعر مرات وليس تحقيق قفزات سعرية فقط بعدما قرّرت الحكومات الغربية فرض سقف لسعر النفط الروسي وقررت موسكو الرد بالامتناع عن ضخ نفطها في الأسواق.


اللواء


يتخوف خبراء من "حرب بحرية" تمتد من المحيط الهادئ إلى البحرين المتوسط والأحمر، على خلفية الصراع على الطاقة، مع حلول الشتاء المقبل.


تساءل مصدر مطلع –إذا صحت التقارير– كيف لفريق لبناني أن يتدخل لمصلحة التهدئة في بغداد، ولا يصرف بعضاً من نفوذه لإنهاء الأزمة الحكومية؟


يكتفي مصرف لبنان بهيئاته على اختلافها بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد المصارف المخالفة لتعاميم لجهة دفع الأموال إلى مستحقيها، كما تحوّل سواء في الداخل أو الخارج.

 

الجمهورية

بدأت بعض السفارات الغربية بتشكيل فرق عمل واستقصاء يبدأ عملها في ١٥ أيلول لمدة مفتوحة لمتابعة تطورات استحقاق حساس.

تريثت جهة سياسية عن إطلاق ردّ فوري وعنيف على موقف لمرجع سياسي عال بناء على تمن حليف لها لكن الرد القاسي لن يتأخر كثيرًا كما قال أحد أركان هذه الجهة.

من المتوقع وصول موفد دولة صديقة الى بيروت لجس النبض في استحقاق حساس وإعداد تقرير الى رئيس دولته.

 

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