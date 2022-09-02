درغام: هناك تأثير خارجي على النواب التغييريين والقوات اللبنانية..

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اكّد النائب اسعد درغام ان "مجلس النواب اليوم هو مجموعة أقليات والمطلوب توافق لتأمين النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية"، وان "كل الكتل تملك الفيتو ولكن لاأحد يملك النصاب".

وقال لـ"حديث الساعة": "نحن أمام مشكلة ومن المهم تشكيل حكومة والاتفاق على برنامج عملها".

واردف درغام ان "الاستحقاق الحكومي والاستحقاق الرئاسي كلاهما مهم ومن غير المقبول القول أن الاهتمام يجب أن يكون بإنتخاب رئيس الجمهورية فقط".

ورداً على سؤال حول مواصفات الرئيس الجديد اعتبر عضو تكتل لبنان القوي ان "الحديث عن هذا الموضوع غير مجدي وتجربة الرئيس عون والمواصفات التي يتمتع بها أكبر برهان.

وشدّد على ان "المطلوب الارادة لدى القوى السياسية ببناء دولة"، واسف ان "هناك توازنات تحكم وأي خطأ لدى مدير عام أو رئيس مخفر تقوم الطائفة ولا تقعد".

وكشف درغام ان "هناك تأثير مباشر من الخارج على النواب التغيريين في لبنان الذين دعموا ماديا وبشكل علني، وبالتالي فقرارهم مرهون بالخارج، إضافة الى تأثير إقليمي على قرارات بعض الأحزاب في لبنان وفي مقدمتهم القوات اللبنانية".